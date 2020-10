A2 Maschile, Cantù-Taranto apre la 2a giornata (Di venerdì 23 ottobre 2020) ROMA- Il match tra Cantù e Taranto, in programma sabato alle 19.00, apre la 2a giornata di andata della Serie A2 Credem Banca . Il giorno dopo, alle 17.00 vanno in scena gli anticipi Castellana Grotte ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 ottobre 2020) ROMA- Il match tra Cantù e, in programma sabato alle 19.00,la 2adi andata della Serie A2 Credem Banca . Il giorno dopo, alle 17.00 vanno in scena gli anticipi Castellana Grotte ...

TgrVeneto : Vittoria in trasferta per la l'Umana Reyer contro Cantù. Terza sconfitta consecutiva invece per la De Longhi sul ca… - PrioreRoberto : RT @FIPIC: ?????????? ???????????????? ?? ?????????????? ?????? ???????????? ?????????????? ?????????? ???????????????????? I 9 atleti e il componente dello staff precauzionalmente esclusi da… -