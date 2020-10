Tumore del colon-retto, lo screening per la diagnosi precoce salva la vita (Di giovedì 22 ottobre 2020) Arrivare presto. È questa la regola per poter affrontare nel modo migliore un’eventuale lesione dell’intestino che potrebbe trasformarsi in Tumore. Ma per essere tempestivi, bisogna cogliere precocemente la presenza del problema. E si può, con un test del tutto indolore, che a volte “dimentichiamo” di fare. Si chiama ricerca del sangue occulto nelle feci e può indirizzare, se positivo, verso approfondimenti mirati. Le donne sono più attente In Italia, ogni anno, circa 50.000 persone si ammalano di Tumore della parte finale dell’intestino, che più spesso interessa il colon e meno il retto. “Numerose ricerche scientifiche hanno dimostrato che lo screening per il cancro colorettale, che consente di individuare e ... Leggi su dilei (Di giovedì 22 ottobre 2020) Arrivare presto. È questa la regola per poter affrontare nel modo migliore un’eventuale lesione dell’intestino che potrebbe trasformarsi in. Ma per essere tempestivi, bisogna coglieremente la presenza del problema. E si può, con un test del tutto indolore, che a volte “dimentichiamo” di fare. Si chiama ricerca del sangue occulto nelle feci e può indirizzare, se positivo, verso approfondimenti mirati. Le donne sono più attente In Italia, ogni anno, circa 50.000 persone si ammalano didella parte finale dell’intestino, che più spesso interessa ile meno il. “Numerose ricerche scientifiche hanno dimostrato che loper il cancro colorettale, che consente di individuare e ...

