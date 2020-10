Traffico Roma del 22-10-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 ottobre 2020) LuceverdeBuonasera della redazione rallentamenti per un incidente sulla circonvallazione Gianicolense all’altezza di via Francesco amici per un altro incidente avvenuto in Piazza Bologna Silvia all’altezza di via Livornorallentato perintenso sul Raccordo Anulare nel tratto compreso tra Laurentina e Lanina in carreggiata esterna domani venerdì 23 ottobre trasporto pubblico a rischio per lo sciopero generale nazionale di 24 ore l’agitazione interesserà bus tram e metropolitane il servizio Sara regolare dall’inizio del Servizio diurno fino alle 3:30 e poi dalle 17 alle 20 durante le due fasce di garanzia per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it se si riesce un bel tutto aggiornamento un ...