TIM | è tutta italiana la prima fornitura in fibra per FiberCop

(Teleborsa) – TIM ha chiuso la prima gara per la fornitura di cavi in fibra ottica a supporto del piano di cablaggio in FTTH di FiberCop, la società del Gruppo TIM chiamata a trasformare la rete secondaria, ovvero quella che va dagli armadietti alle abitazioni degli italiani. La commessa è stata aggiudicata a cinque aziende italiane: Ecotel, Metallurgica Bresciana, Prysmian, Technikabel e Tratos. La fornitura servirà a coprire il fabbisogno di FiberCop per i primi due anni di attività. In fase di aggiudicazione le aziende vincitrici hanno confermato che la realizzazione dei cavi, il taglio a misura, il controllo della qualità e lo stoccaggio sono tutti effettuati all'interno della propria società, presso strutture di produzione, ...

