Telemaco è tornato con la sua ex moglie Olga | Guenda ancora non lo sa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Eva Henger, negli studi di Pomeriggio 5, ha rivelato chenon è rimasto particolarmente contento dell’atteggiamento dinella casa, in quanto ritiene abbia avuto qualche caduta di stile, ma non solo. Pare che in questo momento si trovi con la sua exe che i due abbiano deciso di dare una nuova chance al loro matrimonio.Goria si è ritrovata al centro del gossip in maniera inconsapevole. E’ vero, lei ha scelto di prendere parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip e i concorrenti sanno bene che quando varcano la famosa soglia rossa ogni singolo retroscena della loro vita privata viene a galla, ma lei non aveva fatto parola a nessuno di avere una conoscenza con, un uomo più grande di lei che da poco ha iniziato le pratiche ...