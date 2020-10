Tale e Quale Show, Giulia Sol nella bufera dopo l’imitazione di Alessandra Amoroso (Di giovedì 22 ottobre 2020) Giulia Sol è finita nella bufera dopo l’imitazione di Alessandra Amoroso a Tale e Quale Show. Durante l’ultima puntata del programma condotto da Carlo Conti, Gulia si è trasformata nell’artista pugliese, cantando Mambo Salentino. La sua esibizione però ha scatenato un vespaio di polemiche e in tanti l’hanno criticata sul web. L’attrice si è sfogata su Instagram, svelando di aver ricevuto insulti e minacce dopo la sua performance. “Non è stato un weekend facile, per niente – ha raccontato – … La mia esibizione è diventata virale. All’inizio, quando ho visto che è finita in una pagina di trash, l’ho ... Leggi su dilei (Di giovedì 22 ottobre 2020)Sol è finital’imitazione di. Durante l’ultima puntata del programma condotto da Carlo Conti, Gulia si è trasformata nell’artista pugliese, cantando Mambo Salentino. La sua esibizione però ha scatenato un vespaio di polemiche e in tanti l’hanno criticata sul web. L’attrice si è sfogata su Instagram, svelando di aver ricevuto insulti e minaccela sua performance. “Non è stato un weekend facile, per niente – ha raccontato – … La mia esibizione è diventata virale. All’inizio, quando ho visto che è finita in una pagina di trash, l’ho ...

