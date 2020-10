SuperLega 2020/2021: programma, tv e streaming settima giornata (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dragan Travica (Sir Safety Conad Perugia) – Photo Credit: BENDALa SuperLega 2020/2021 prosegue con la settima giornata di andata del campionato. Le 12 squadre sono pronte a tornare in campo per sfidarsi nei match in programma domenica 25 ottobre, ad eccezione dell’anticipo Vibo Valentia-Piacenza che andrà in scena sabato. Scopriamo il programma, con date e orari, e come vedere in tv e streaming le partite. SuperLega 2020/2021: programma settima giornata La settima giornata di andata della SuperLega 2020/2021 si apre con l’anticipo tra Vibo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dragan Travica (Sir Safety Conad Perugia) – Photo Credit: BENDALaprosegue con ladi andata del campionato. Le 12 squadre sono pronte a tornare in campo per sfidarsi nei match indomenica 25 ottobre, ad eccezione dell’anticipo Vibo Valentia-Piacenza che andrà in scena sabato. Scopriamo il, con date e orari, e come vedere in tv ele partite.Ladi andata dellasi apre con l’anticipo tra Vibo ...

La SuperLega 2020/2021 prosegue con la settima giornata di andata del campionato. Le 12 squadre sono pronte a tornare in campo per sfidarsi nei match in programma domenica 25 ottobre, ad eccezione ...

Infantino: "No alla Superlega europea, vogliamo rendere più importante il Mondiale per club"

"Come presidente della Fifa sono interessato al Mondiale per club, non alla Superlega. Per me non si tratta del Bayern Monaco contro il Liverpool, ma del Bayern contro il Boca.". Sono le parole di ...

