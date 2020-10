Sardegna verso il lockdown | Cagliari-Crotone a rischio?

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Lasi prepara per un nuovo. In attesa di conoscere i contenuti della prossima ordinanza del governatore Christian Solinas, attesa entro il weekend, fioccano numerose ipotesi.totale come quello vissuto in primavera oppure semplice coprifuoco come attuato da diverse regioni? Ad ogni modo stando a quanto emerge dovrebbero chiudere per 15 giorni porti e aeroporti, il che complicherebbe anche la disputa di partite di calcio. E dunque, in programma domenica 25 ottobre alle ore 12:30, è a? La domanda è lecita ma per avere una risposta bisognerà attendere i contenuti dell’ordinanza di Solinas senza escludere eventuali eccezioni per i lavoratori.