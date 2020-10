Roma, Kumbulla: «Il gol? Sono più contento per la vittoria» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Marash Kumbulla ha commentato la vittoria della Roma sullo Young Boys arrivata grazie ad un suo gol: le sue parole Marash Kumbulla, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la vittoria sullo Young Boys arrivata grazie ad un suo gol. «Sono contento, ma ancora di più per la vittoria della squadra. Nel primo tempo ci hanno pressato molto alti, tante squadre hanno fatto fatica in questo campo, nella ripresa abbiamo avuto più occasioni. Mi Sono integrato subito grazie al mister e alla squadra». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Marashha commentato ladellasullo Young Boys arrivata grazie ad un suo: le sue parole Marash, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato lasullo Young Boys arrivata grazie ad un suo. «, ma ancora di più per ladella squadra. Nel primo tempo ci hanno pressato molto alti, tante squadre hanno fatto fatica in questo campo, nella ripresa abbiamo avuto più occasioni. Miintegrato subito grazie al mister e alla squadra». Leggi su Calcionews24.com

OfficialASRoma : KUMBULLA! Di testa! Primo gol in giallorosso per lui! Siamo avanti al 73'! Daje Roma! #YBRoma 1-2 - CorSport : #Kumbulla: '#Roma, esordio incredibile su un campo complicato' ?? - RepAsRoma : Young Boys-Roma 1-2, Peres e Kumbulla fanno partire i giallorossi col piede giusto - Ciiro17k : RT @OfficialASRoma: KUMBULLA! Di testa! Primo gol in giallorosso per lui! Siamo avanti al 73'! Daje Roma! #YBRoma 1-2 - ilfaroonline : #Europa_League, Peres e Kumbulla salvano la Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Kumbulla Roma, Kumbulla decisivo in Europa League: Young Boys ribaltato Tuttosport In Europa lo Young Boys debutta con una sconfitta

In vantaggio fino al 69', i gialloneri si fanno rimontare e poi superare dalla Roma, che chiude i conti segnando addirittura due reti in quattro minuti ...

Roma, Kumbulla: «Il gol? Sono più contento per la vittoria»

Marash Kumbulla ha commentato la vittoria della Roma sullo Young Boys arrivata grazie ad un suo gol: le sue parole Marash Kumbulla, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la vittoria sullo Young ...

In vantaggio fino al 69', i gialloneri si fanno rimontare e poi superare dalla Roma, che chiude i conti segnando addirittura due reti in quattro minuti ...Marash Kumbulla ha commentato la vittoria della Roma sullo Young Boys arrivata grazie ad un suo gol: le sue parole Marash Kumbulla, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la vittoria sullo Young ...