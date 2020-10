Pioggia di polemiche per la Pellegrini | lei risponde

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Tutto è nato con un video Instagram Federicada qualche giorno si trova in isolamento a casa a causa della positività al Covid. Ogni giorno l’azzurra informa i suoi fan delle condizioni di salute, che fortunatamente, sono in netto miglioramento. Da giorni non ha febbre e si sente più in forza. Negli ultimi giorni, purtroppo, anche la mamma che era rimasta a casa con lei (poiché già lì), ha iniziato da avere dei sintomi riconducibili al virus. Nella giornata del 21 ottobre la nuotatrice veneta ha spiegato, su Instagram, di aver accompagnato, in macchina, la mamma al punto dedicato ai tamponi nell’automobile. La signora non guida e per questo la dottoressa della ASL ha autorizzato la veneta. View this post on Instagram Addivanati 🛋 A post shared by Federica ...