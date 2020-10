Panchine d'Europa bollenti: Tuchel e Zidane a rischio esonero (Di giovedì 22 ottobre 2020) Non poteva cominciare in maniera peggiore la Champions League di due big come Paris Saint Germain e Real Madrid , entrambe sconfitte in casa, rispettivamente da Manchester United e Shakhtar Donetsk . ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Non poteva cominciare in maniera peggiore la Champions League di due big come Paris Saint Germain e Real Madrid , entrambe sconfitte in casa, rispettivamente da Manchester United e Shakhtar Donetsk . ...

Le sconfitte in Champions League mettono a rischio le panchine di Psg e Real Madrid. All'ombra della Tour Eiffel potrebbe arrivare Max Allegri ...

Napoli-Az, Gattuso cambia poco: dentro Lobotka e Maksimovic

Tre-quattro cambi, lo ha annunciato direttamente Gattuso nella conferenza stampa di presentazione del match contro l'Az, l'esordio in Europa League degli azzurri. Turnover sì ma ...

