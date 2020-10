Orrore in sala parto. Un errore dei medici, decapitato il neonato (Di giovedì 22 ottobre 2020) È accaduto l’inimmaginabile in un ospedale brasiliano durante la nascita di un bambino. Mentre i medici stavano eseguendo l’estrazione del piccolo neonato una maldestra operazione ha provocato la decapitazione della creatura. Sconcerto e Orrore si sono diffusi nella sala parto mentre la testa del neonato rotolava per terra. Il fatto è avvenuto venerdì scorso nell’ospedale Santa Casa de Misericordia, che si trova nella città di Belem, Brasile settentrionale, Stato di Para. In questo momento l’ospedale è sotto inchiesta. Sicuramente oltre all’errore pratico c’è stata una valutazione che dovrà essere analizzata dagli inquirenti. Sembra infatti che la donna incinta di 26 anni sia stata ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) È accaduto l’inimmaginabile in un ospedale brasiliano durante la nascita di un bambino. Mentre istavano eseguendo l’estrazione del piccolouna maldestra operazione ha provocato la decapitazione della creatura. Sconcerto esi sono diffusi nellamentre la testa delrotolava per terra. Il fatto è avvenuto venerdì scorso nell’ospedale Santa Casa de Misericordia, che si trova nella città di Belem, Brasile settentrionale, Stato di Para. In questo momento l’ospedale è sotto inchiesta. Sicuramente oltre all’pratico c’è stata una valutazione che dovrà essere analizzata dagli inquirenti. Sembra infatti che la donna incinta di 26 anni sia stata ...

franco_sala : RT @lauramjj58: Che orrore !!solo nel nostro paese succede questo ho amici in Francia America e in Svizzera ,,, li non parla nessuno danni… - Claudio_Sala : @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @gparagone Dopo l'orrore del Professore decapitato a Parigi mi auguro che non succe… - franco_sala : RT @mara_carfagna: Il #16ottobre 1943 i nazisti rastrellavano il ghetto ebraico di Roma deportando ad #Auschwitz 1259 persone. 207 erano ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Orrore sala Orrore in sala parto. Errore medico provoca la decapitazione del neonato Caffeina Magazine The Turning: un Halloween tra fantasmi e case infestate

Halloween si avvicina e questo, più di altri, è senz'altro il periodo migliore per i film dell'orrore, magari da vedere proprio durante la Notte delle Streghe. Giusto qualche giorno prima, i ...

Gli abusi e l’orrore di Caivano, in uscita un film sulla piccola Fortuna. La famiglia: «Va ritirato»

Il film è ispirato e dedicato ad un caso atroce che ha scosso tutta l'Italia, l'omicidio di Fortuna Loffredo di sei anni il 24 giugno 2014 ...

Halloween si avvicina e questo, più di altri, è senz'altro il periodo migliore per i film dell'orrore, magari da vedere proprio durante la Notte delle Streghe. Giusto qualche giorno prima, i ...Il film è ispirato e dedicato ad un caso atroce che ha scosso tutta l'Italia, l'omicidio di Fortuna Loffredo di sei anni il 24 giugno 2014 ...