Mini-lockdown e coprifuoco: la mappa delle chiusure (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo il coprifuoco deciso da Campania, Lombardia e Lazio entro 48 ore potrebbe arrivare il primo lockdown regionale Covid, quello della Sardegna. Da nord a sud si moltiplicano le ordinanze per arginare il contagio, non solo da parte dei presidenti di Regioni ma anche dai sindaci delle grandi città, ognuno con la propria ricetta. E per le tre regioni che hanno deciso di adottare il coprifuoco il Viminale ha già predisposto un’unica autocertificazione che dovranno esibire i cittadini per gli spostamenti dovuti “a necessità”.LOMBARDIA: Da oggi scatta il coprifuoco dalle 23 alle 5 sino al 13 novembre. Chiusi i centri commerciali nei fine settimana.L’ordinanza prevede anche la didattica a distanza per le scuole secondarie superiori..CAMPANIA: Da oggi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo ildeciso da Campania, Lombardia e Lazio entro 48 ore potrebbe arrivare il primoregionale Covid, quello della Sardegna. Da nord a sud si moltiplicano le ordinanze per arginare il contagio, non solo da parte dei presidenti di Regioni ma anche dai sindacigrandi città, ognuno con la propria ricetta. E per le tre regioni che hanno deciso di adottare ilil Viminale ha già predisposto un’unica autocertificazione che dovranno esibire i cittadini per gli spostamenti dovuti “a necessità”.LOMBARDIA: Da oggi scatta ildalle 23 alle 5 sino al 13 novembre. Chiusi i centri commerciali nei fine settimana.L’ordinanza prevede anche la didattica a distanza per le scuole secondarie superiori..CAMPANIA: Da oggi ...

stanzaselvaggia : Gli aggiustamenti del dpcm ogni tre giorni e le mezze misure centellinate sono terreno fertile per il contagio e l’… - RaiNews : Alcune decine di commercianti stanno bloccando la rotonda di #Arzano per protesta contro il mini lockdown scattato… - LaStampa : Esperti inascoltati su chiusure alle 22 e mini lockdown: «Rischiamo 16.000 contagi al giorno e ospedali in tilt». - ReverendoAdria1 : RT @HuffPostItalia: Mini-lockdown e coprifuoco: la mappa delle chiusure - signord : RT @HuffPostItalia: Mini-lockdown e coprifuoco: la mappa delle chiusure -

Ultime Notizie dalla rete : Mini lockdown Mini-lockdown a Decimoputzu, sospesi i servizi educativi L'Unione Sarda.it Lorenzo Quadri - Il “mini-lockdown” non esiste

E’ scontato: venisse decretato, il mini-lockdown si trasformerebbe in maxi-lockdown. Anche in marzo, la chiusura (più o meno) totale doveva durare una settimana, poi due, poi tre e alla fine siamo and ...

Mini-lockdown e coprifuoco: la mappa delle chiusure

VENETO: Contrario a provvedimenti di stop il Governato Luca Zaia: “Pensare di fermare i passaggi tra regioni vuol dire fare il lockdown. Meglio la mascherina per i cittadini, anziché pensare ai ...

E’ scontato: venisse decretato, il mini-lockdown si trasformerebbe in maxi-lockdown. Anche in marzo, la chiusura (più o meno) totale doveva durare una settimana, poi due, poi tre e alla fine siamo and ...VENETO: Contrario a provvedimenti di stop il Governato Luca Zaia: “Pensare di fermare i passaggi tra regioni vuol dire fare il lockdown. Meglio la mascherina per i cittadini, anziché pensare ai ...