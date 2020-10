Malattie di “massa” all’Anm, acquisiti i certificati medici (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri hanno acquisito nuovi documenti nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Napoli sui casi di assenteismo all’Azienda napoletana di mobilità. I militari hanno raccolto fascicoli e certificati medici. Il 13 ottobre sono stati ascoltati come persone informate sui fatti il funzionario del Comune di Napoli che dirige il settore e quattro dirigenti dell’Anm. L’indagine è partita dopo diverse denunce arrivate per le Malattie ‘di massa’ dei dipendenti che hanno di fatto interrotto o rallentato il servizio causando enormi disagi con l’intervento duro anche del sindaco Luigi de Magistris che parlò di ‘atto criminale’. L'articolo Malattie di “massa” all’Anm, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri hanno acquisito nuovi documenti nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Napoli sui casi di assenteismo all’Azienda napoletana di mobilità. I militari hanno raccolto fascicoli e. Il 13 ottobre sono stati ascoltati come persone informate sui fatti il funzionario del Comune di Napoli che dirige il settore e quattro dirigenti dell’Anm. L’indagine è partita dopo diverse denunce arrivate per le‘di massa’ dei dipendenti che hanno di fatto interrotto o rallentato il servizio causando enormi disagi con l’intervento duro anche del sindaco Luigi de Magistris che parlò di ‘atto criminale’. L'articolodi “massa” all’Anm, ...

