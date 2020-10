M5S | è ora di diventare grandi Dalla Cina al Pd | i consigli del prof Mayer

Leggi su formiche

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Nel mondo della post pandemia alcuni paesi guadagneranno posizioni in termini di benessere e sicurezza; altri, invece, usciranno indeboliti. Da cosa dipenderà il successo o l’insuccesso delle nazioni? Uno dei fattori più rilevanti sarà l’approccio adottato dalle classi politiche durante la lunga e drammatica fase di emergenza iniziata – almeno ufficialmente – il 17 novembre 2019 (e ignorata per ben 2 mesi e mezzo) nell’ospedale di Wuhan nella provincia cinese dell’Hubei. A quasi un anno di distanza l’analisi dei comportamenti delle classi politiche si può ridurre al seguente dilemma: ha prevalso la miopia o la lungimiranza? In altre parole i governi e i partiti al potere si sono limitati a fronteggiare (con maggiore o minore efficacia) l’emergenza o hanno avuto la capacità di collegare risposte immediate ...