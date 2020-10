Lippi dice basta: 'Smetto di allenare' (Di giovedì 22 ottobre 2020) Marcello Lippi dice basta: dopo una carriera in cui ha vinto tutto, compreso il Mondiale del 2006 da ct dell'Italia, l'ex tecnico di Juventus e Inter ha deciso di smettere di allenare: "Ho chiuso ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 22 ottobre 2020) Marcello: dopo una carriera in cui ha vinto tutto, compreso il Mondiale del 2006 da ct dell'Italia, l'ex tecnico di Juventus e Inter ha deciso di smettere di: "Ho chiuso ...

pierfaviz : RT @Gazzetta_it: #Lippi dice basta: 'Smetto di allenare' - antopeppe : RT @Gazzetta_it: #Lippi dice basta: 'Smetto di allenare' - TOSADORIDANIELA : RT @calciomercatoit: ??Marcello #Lippi dice basta alla carriera di allenatore ??Per sempre grazie mister per quella cavalcata leggendaria ht… - calciomercatoit : ??Marcello #Lippi dice basta alla carriera di allenatore ??Per sempre grazie mister per quella cavalcata leggendaria - sportli26181512 : Lippi dice basta: 'Smetto di allenare': Lippi dice basta: 'Smetto di allenare' Il c.t. campione del Mondo con l'Ita… -