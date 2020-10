Lippi annuncia | “Ho chiuso con la carriera di allenatore”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 22 ottobre 2020) "Hodefinitivamente con il lavoro di allenatore. E' giusto così, basta. Magari potrei essere utile in altri ruoli, vediamo. Ma fino a primavera niente".Sono le parole dell'ex ct della Nazionale Marcelloche, intervenuto sulle frequenze di "Radio Sportiva", si è espresso sul suo futurondo la fine della suada allenatore. Il tecnico, durante l'intervista, si è poi espresso sui rispettivi percorsi delle italiane in Champions League."Date le assenze, il pareggio di ieri contro il 'Gladbach ci poteva stare. Conte ha dovuto inventarsi il reparto difensivo. La Juve ha giocato un discreto calcio nonostante l'assenza dei suoi migliori giocatori. Dybala? Se sta bene fisicamente è imprescindibile. Per la Champions ci vogliono 3 o 4 giocatori di alto livello".