Lazio-Bologna | Inzaghi in conferenza stampa | data | orario e come vederla in tv e streaming

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Alle 14:00 di venerdì 23 ottobre Simoneterrà laalla vigilia di, anticipo della quinta giornata di Serie A 2020/2021. Dopo la vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund, c’è una importante iniezione di fiducia per i biancocelesti a caccia di una vittoria per lasciarsi alle spalle il ko di Genova contro la Sampdoria. Potrete seguire ladel tecnico biancoceleste in tv suStyle Channel o in radio sull’emittente ufficiale del club biancoceleste. Sportface.it invece vi offrirà un live testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dall’inizio dell’evento previsto per le 14:00.