Laura Pausini: «La solitudine non mi spaventa più, adesso la vivo come un momento in cui posso ricercare me stessa»

La voce di Laura Pausini diventa protagonista del nuovo film targato Netflix, "La vita davanti a sé" girato in Italia con la magistrale interpretazione di Sophia Loren. "Io si" è il titolo del brano che accompagnerà il film, scritto con Diane Warren autrice di grandi artisti internazionali (11 nomination agli Oscar, 1 Grammy Award, 1 Emmy Award, 1 Golden Globe), un pezzo intenso ricco di emozioni che nel testo lancia un messaggio di speranza e di tolleranza. Il testo italiano è stato scritto dalla stessa Laura con Niccolò Agliardi ed è stato adattato in cinque versioni: spagnolo, portoghese, francese e inglese, che confluiscono in un Ep in uscita domani. "Questa canzone mi ha conquistato al primo ascolto. È stato un ...

