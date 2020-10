L'apertura di Papa Francesco sulle famiglie omosessuali è una manipolazione ideologica (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ha fatto grande scalpore la dichiarazione di Papa Francesco «Quello che dobbiamo fare è una legge sulle unioni civili. In questo modo (gli omosessuali) sono coperti legalmente», parole pronunciate dal Papa all'interno di un documentario a lui dedicato dal regista russo Evgeny Afineevsky. Monsignor Bruno Forte, arcivescovo che fu segretario speciale del Sinodo dei vescovi sulla famiglia, ha cercato di spiegare che «Papa Francesco ha sempre ribadito che non può esserci confusione tra la famiglia voluta da Dio, che è l'unione tra un uomo e una donna aperta alla procreazione, ed ogni altro tipo di unione». D'altronde l'autore russo ha inserito uno spezzone inedito dell'intervista esclusiva ... Leggi su panorama (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ha fatto grande scalpore la dichiarazione di«Quello che dobbiamo fare; una leggeunioni civili. In questo modo (gli) sono coperti legalmente», parole pronunciate dalall'interno di un documentario a lui dedicato dal regista russo Evgeny Afineevsky. Monsignor Bruno Forte, arcivescovo che fu segretario speciale del Sinodo dei vescovi sulla famiglia, ha cercato di spiegare che «ha sempre ribadito che non può esserci confusione tra la famiglia voluta da Dio, che; l'unione tra un uomo e una donna aperta alla procreazione, ed ogni altro tipo di unione». D'altronde l'autore russo ha inserito uno spezzone inedito dell'intervista esclusiva ...

