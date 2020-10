Il sindaco multa gli ‘spioni’ che denunciano abitazioni con più di sei persone (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’idea del sindaco leghista Paolo Tiramani è una provocazione perché si scongiuri il pericolo di vendette private e spiate. paolo tiramaniPaolo Tiramani, sindaco leghista di Borgosesia, non vuole punire chi organizza incontri in casa con più di sei persone, ma gli ‘spioni’ che li denunciano. Una provocazione, certo, ma pure una realtà. Sì, perché il primo cittadino del Comune vercellese la multa per chi si rende protagonista di procurato allarme, ce l’ha messa davvero. Tra le nuove restrizioni presenti nel dpcm firmato domenica sera dal premier Conte, c’è una richiesta di responsabilità per le famiglie italiane, che formalmente vuol dire: vietato fare feste private o incontri di qualsiasi altro genere con ... Leggi su chenews (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’idea delleghista Paolo Tiramani è una provocazione perché si scongiuri il pericolo di vendette private e spiate. paolo tiramaniPaolo Tiramani,leghista di Borgosesia, non vuole punire chi organizza incontri in casa con più di sei, ma gli ‘spioni’ che li. Una provocazione, certo, ma pure una realtà. Sì, perché il primo cittadino del Comune vercellese laper chi si rende protagonista di procurato allarme, ce l’ha messa davvero. Tra le nuove restrizioni presenti nel dpcm firmato domenica sera dal premier Conte, c’è una richiesta di responsabilità per le famiglie italiane, che formalmente vuol dire: vietato fare feste private o incontri di qualsiasi altro genere con ...

RobSco79 : @COspitaletto E anche questa volta, la mascherina la usiamo correttamente la prossima volta... FATEGLI UNA MULTA,… - zazoomblog : Feste in casa lordinanza del sindaco contro gli spioni: multa salata per chi denuncia i vicini - #Feste… - Lukas95976035 : ll sindaco Sgarbi multa chi indossa la mascherina - Cronaca - ANSA - LeoTricorn : RT @leggoit: Feste in casa, l'ordinanza del sindaco contro gli 'spioni': multa salata per chi denuncia i vicini - teresacapitanio : RT @leggoit: Feste in casa, l'ordinanza del sindaco contro gli 'spioni': multa salata per chi denuncia i vicini -