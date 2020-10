Il giovane regista e attore Pietro Castellitto: “Se avessi aspettato, avrei esordito a 40 anni” (Di giovedì 22 ottobre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=KkBSsymntnw Il 2020 non è ancora finito ed è già evidente che Pietro Castellitto è la scoperta cinematografica dell’anno. È del 1991, ha 28 anni, e al momento di lui quasi tutti sanno due cose: che interpreterà Francesco Totti in una serie e di chi è figlio. Qualcuno ricorda anche che era la parte migliore de La profezia dell’armadillo, infausto film tratto dalla graphic novel di Zerocalcare di cui lo stesso fumettista preferisce non parlare; pochissimi già sanno che sarà uno dei protagonisti di Freaks Out, il nuovo film di Gabriele Mainetti, in arrivo a dicembre. Tuttavia, a valergli il titolo di scoperta dell’anno è l’exploit come regista e sceneggiatore di I predatori. Caso ha voluto che tutto si ... Leggi su wired (Di giovedì 22 ottobre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=KkBSsymntnw Il 2020 non è ancora finito ed è già evidente cheè la scoperta cinematografica dell’anno. È del 1991, ha 28 anni, e al momento di lui quasi tutti sanno due cose: che interpreterà Francesco Totti in una serie e di chi è figlio. Qualcuno ricorda anche che era la parte migliore de La profezia dell’armadillo, infausto film tratto dalla graphic novel di Zerocalcare di cui lo stesso fumettista preferisce non parlare; pochissimi già sanno che sarà uno dei protagonisti di Freaks Out, il nuovo film di Gabriele Mainetti, in arrivo a dicembre. Tuttavia, a valergli il titolo di scoperta dell’anno è l’exploit comee sceneggiatore di I predatori. Caso ha voluto che tutto si ...

