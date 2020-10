Hauge | lo manda Haaland e segna subito

(Di giovedì 22 ottobre 2020) "Tra qualche anno giocherai nel Milan e segnerai in Europa". Se gliel'avessero detto 3 anni fa si sarebbe fatto una risata. Invece no, tutto vero, perchéha giocato contro il Celtic in Europa ...

CALCIO Il Milan supera agevolmente la prova Celtic (1-3) e torna in Italia con ancora più consapevolezza di essere una squadra forte e che dirà la sua in ogni competizione. Il bello è che la vittoria ...La prima partita dei gironi di Europa League per il Milan è stato un successo, poiché il Diavolo ha trovato i tre punti battendo il Celtic per 1-3, mantenendo un ottimo controllo del match per quasi t ...