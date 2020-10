Groupwatch, Disney+ lancia l’opzione per vedere un contenuto con altre persone a distanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) vedere un film, un cartone animato, un documentario o una serie tv in compagnia di amici o parenti che si trovano distanti da noi in contemporanea, creando una sorta di salotto virtuale per condividere un’esperienza di visione. E’ quello che da oggi propone Groupwatch, il nuovo servizio messo a disposizione a Disney+ e disponibile per tutti i suoi abbonati. Come funziona Disney+ Groupwatch? https://www.facebook.com/288162035058799/videos/982964522215346 Il funzionamento di questo nuovo servizio è molto semplice: basta andare su Disney+ e selezionare la pagina dei dettagli del contenuto presente nel catalogo che si vuole condividere con gli altri. Lì si trova l’icona di Groupwatch, composta da un cerchio dentro cui si ... Leggi su tvblog (Di giovedì 22 ottobre 2020)un film, un cartone animato, un documentario o una serie tv in compagnia di amici o parenti che si trovano distanti da noi in contemporanea, creando una sorta di salotto virtuale per condividere un’esperienza di visione. E’ quello che da oggi propone, il nuovo servizio messo a disposizione ae disponibile per tutti i suoi abbonati. Come funziona? https://www.facebook.com/288162035058799/videos/982964522215346 Il funzionamento di questo nuovo servizio è molto semplice: basta andare sue selezionare la pagina dei dettagli delpresente nel catalogo che si vuole condividere con gli altri. Lì si trova l’icona di, composta da un cerchio dentro cui si ...

