Germania | GfK conferma peggioramento sentiment consumatori

(Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il serntiment deitedeschi arranca, risentendo delle preoccupazioni per la seconda ondata di pandemia di cronavirus e segnalando un novembre piuttosto difficile. L’indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per novembre un valore ancora negativo di -3,1 punti, che si confronta con -1,7 punti del mese precedente (dato rivisto da un preliminare -1,4). Il dato è peggiore delle attese degli analisti che avevano indicato un valore di -2,8 punti. Tornano a peggiorare, dopo cinque aumenti consecutivi, le aspettative sulla situazione economica con l’indicatore che scende di 17 punti a quota 7,1. L’indicatore sconta la risalita dei contagi ined anche in vari paesi partner, come il Regno Unito, la Francia e la Spagna, che si ritiene avranno impatti negativi ...