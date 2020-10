È finalmente partito il rollout di questa funzione di Instagram (Di giovedì 22 ottobre 2020) Instagram ha avviato il rollout generale della funzione che abilita la scorciatoie tramite una pressione prolungata sull'icona L'articolo È finalmente partito il rollout di questa funzione di Instagram proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 22 ottobre 2020)ha avviato ilgenerale dellache abilita la scorciatoie tramite una pressione prolungata sull'icona L'articolo Èildidiproviene da TuttoAndroid.

Starmarsy : Partito l'applauso spontaneo per Hindley dopo aver FINALMENTE messo la mantellina ???????? #Giro - Gnarrrgh : Dopo le ultime dichiarazioni posso finalmente cagare il cazzo a mia madre: adesso può smetterla di far finta di ess… - tuttomma_it : Dopo anni di voci, è finalmente partito l'assalto di Jeff Bezos ai diritti del grande calcio. - sigmarco : Tutti tuttologi. Fate una bella cosa, vi iscrivete ad un partito (qualsiasi), vi candidate e poi vi fate eleggere.… - fisco24_info : Shale oil, con la crisi scatta l’ora delle fusioni: tre mega-deal in un mese: La produzione di petrolio negli Usa è… -

Ultime Notizie dalla rete : finalmente partito Assegnazione dell'autoporto di San Salvo, il Pd: "Finalmente si recupera un bene pubblico inutilizzato" ChietiToday È finalmente partito il rollout di questa funzione di Instagram

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...

Oh finalmente ,son partito male ,ma ora dopo il tampone ,sono positivo al gain

Ci sta un caffè e la brioscina ,poi visto l'orario apro la webcam su Torino e vedo dove si è cacciato Enzino e se ha su la mascherina ...

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...Ci sta un caffè e la brioscina ,poi visto l'orario apro la webcam su Torino e vedo dove si è cacciato Enzino e se ha su la mascherina ...