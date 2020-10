Devil May Cry 5: Special Edition in 4K e 60 FPS o fino a 120 FPS con ray-tracing disabilitato (Di giovedì 22 ottobre 2020) Devil May Cry 5: Special Edition porterà con sé diverse migliorie, da tempi di caricamento più rapidi a un nuovo personaggio giocabile a nuove modalità e altro ancora, offrirà molte aggiunte e novità rispetto alla versione base del 2019. Inutile dire che ci saranno miglioramenti anche nel reparto grafico e ora Capcom ha fornito maggiori dettagli sulle prestazioni e sulle modalità grafiche che possiamo aspettarci di vedere nel gioco su PS5 e Xbox Series X.Come confermato su ResetEra da un account verificato appartenente a un dipendente Capcom, su entrambe le console, con ray-tracing abilitato, avremo la possibilità di scegliere tra 4K / 30 FPS e 1080p / 60 FPS. Nel frattempo, se disattiveremo il ray-tracing, potremo giocare in 4K / 60 FPS o ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 ottobre 2020)May Cry 5:porterà con sé diverse migliorie, da tempi di caricamento più rapidi a un nuovo personaggio giocabile a nuove modalità e altro ancora, offrirà molte aggiunte e novità rispetto alla versione base del 2019. Inutile dire che ci saranno miglioramenti anche nel reparto grafico e ora Capcom ha fornito maggiori dettagli sulle prestazioni e sulle modalità grafiche che possiamo aspettarci di vedere nel gioco su PS5 e Xbox Series X.Come confermato su ResetEra da un account verificato appartenente a un dipendente Capcom, su entrambe le console, con ray-abilitato, avremo la possibilità di scegliere tra 4K / 30 FPS e 1080p / 60 FPS. Nel frattempo, se disattiveremo il ray-, potremo giocare in 4K / 60 FPS o ...

Multiplayerit : Devil May Cry 5 Special Edition su PS5 e Xbox Series X, modalità grafiche confermate - naotox5 : RT @DailyOSTDevil: Ultra Violet - Devil May Cry - botxboxseriesx : RT @Eurogamer_it: #DMC5: i dettagli tecnici della Special Edition per #PS5 e #XboxSeriesX. -