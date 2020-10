Covid in Campania, oggi 1.541 positivi e sei morti: 41 ricoverati in ospedale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Frena la corsa del Coronavirus in Campania. Dopo il record di ieri, il Covid fa registrare 1.541 nuovi positivi su 12.001 tamponi effettuati, 219 in meno di ieri ma con 1.877 tamponi in... Leggi su ilmattino (Di giovedì 22 ottobre 2020) Frena la corsa del Coronavirus in. Dopo il record di ieri, ilfa registrare 1.541 nuovisu 12.001 tamponi effettuati, 219 in meno di ieri ma con 1.877 tamponi in...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania COVID: Cases up again, 16,079 in 24 hrs, 136 deaths

ROME, OCT 22 - The daily tally of new COVID cases in Italy rose again on Thursday ... Italy has seen an upswing in cases which is more marked in Lombardy, Campania and Lazio, among other regions.

Coronavirus in Italia, bollettino 22 ottobre: contagi sopra 16 mila

In ben sei regioni si sono registrati più di mille nuovi casi: Lombardia (4.125), Piemonte (1.550), Campania (1,541), Veneto (1.325), Lazio (1.251) e Toscana Continua a salire la curva dei nuovi casi ...

