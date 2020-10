Cagliari-Crotone | formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Domenica 25 ottobre 2020 Nello Stadio Sardegna Arena alle ore 12:30 si disputerà la partitadi Serie A. Ilnell’ultimo turno di campionato ha vinto in trasferta per 3 a 2 con il Torino. Ilinvece ha pareggiato inaspettatamente contro la Juventus. Leggi anche: Serie A, spettacolo al Manuzzi: Spezia-Fiorentina finisce 2-2(4-2-3-1): Cragno, Zappa, Lykogiannis, Rog, Walukiewicz, Godin, Nandez, Marin, Simeone, Joao Pedro, Sottil.(3-5-2): Cordaz, Pereira, Reca, Luperto, Marrone, Magallan, Molina, Vulic, Messias. Quote I maggiori siti di scommesse sportive puntano tutto sulla doppia X1 unita a Over ...