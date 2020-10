Aggressione di Lanciano | il 13enne si difende | ' Mi sentivo minacciato'

(Di giovedì 22 ottobre 2020) commenta Ansa 'Mi sono sentitoe ho reagito tirando un pugno a Giuseppe Pio D'Astolfo, che poi è caduto a terra'. Sicosì il tredicenne indagato per lesioni gravi dopo l'...

Il tredicenne accusato di aver mandato in coma Giuseppe Pio D’Astolfo a Lanciano avrebbe confessato. “Mi sono sentito minacciato e ho reagito tirando un pugno a Giuseppe Pio D’Astolfo, che poi è cadut ...Lanciano. “Mi sono sentito minacciato e ho reagito tirando un pugno a Giuseppe Pio D’Astolfo, che poi è caduto a terra”. Il tredicenne indagato per lesioni gravi ha ammesso le sue responsabilità per ...