Una forte esplosione e poi il crollo: decine di persone sotto le macerie (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Attimi di panico a Ealing, sobborgo a ovest di Londra, dove nella mattinata del 21 ottobre un edificio della zona è crollato per quella che i soccorritori credono sia un’esplosione dovuta a una fuga di gas. Al momento sono cinque le persone estratte vive dalle macerie del palazzo, mentre altre sedici sono riuscite a scampare dalle case vicine fuggendo nelle strade circostanti. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco di Londra e gli operatori sanitari per stabilizzare ciò che rimaneva in piedi dell’edificio e verificare che non vi fossero ulteriori persone sepolte sotto i detriti. (Continua...) Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla stampa locale, sembrerebbe che l’edificio affacciato su King Street sia crollato a ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Attimi di panico a Ealing, sobborgo a ovest di Londra, dove nella mattinata del 21 ottobre un edificio della zona è crollato per quella che i soccorritori credono sia un’dovuta a una fuga di gas. Al momento sono cinque leestratte vive dalledel palazzo, mentre altre sedici sono riuscite a scampare dalle case vicine fuggendo nelle strade circostanti. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco di Londra e gli operatori sanitari per stabilizzare ciò che rimaneva in piedi dell’edificio e verificare che non vi fossero ulteriorisepoltei detriti. (Continua...) Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla stampa locale, sembrerebbe che l’edificio affacciato su King Street sia crollato a ...

Pontifex_it : «Basta!» (Lc 22,38), dice Gesù quando i discepoli gli mostrano due spade, prima della Passione. “Basta!”: è una ris… - fattoquotidiano : Azzolina su La7: “Scuole chiuse in Campania? Pericoloso, rischio bimbi per strada. In più è una Regione con forte d… - rtl1025 : ?? 'La provincia di #Bergamo è quella che dal punto di vista dei contagi attualmente si trova in una condizione migl… - serebea : RT @Endriubenci: Facile dire che il Papa dà messaggi scontati quando siamo nella parte 'giusta' del mondo. Pensiamo al Burundi, al Kenya e… - Endriubenci : Facile dire che il Papa dà messaggi scontati quando siamo nella parte 'giusta' del mondo. Pensiamo al Burundi, al… -

Ultime Notizie dalla rete : Una forte C’è del marcio in Danimarca: denunce e abusi sessuali travolgono la politica Il Sole 24 ORE Gentiloni, slancio ripresa rallenta, forte incertezza

BRUXELLES - "Stiamo affrontando una sfida senza precedenti, il costo umano è enorme, la ripresa da un punto di vista economico è iniziata a maggio ma l'incertezza è forte e ora lo slancio rallenta": l ...

Mons.Forte, il Papa distingue diritti e famiglia

"Papa Francesco ha sempre ribadito che non può esserci confusione tra la famiglia voluta da Dio, che è l'unione tra un uomo e una donna aperta alla procreazione, ed ogni altro tipo di unione" e le par ...

BRUXELLES - "Stiamo affrontando una sfida senza precedenti, il costo umano è enorme, la ripresa da un punto di vista economico è iniziata a maggio ma l'incertezza è forte e ora lo slancio rallenta": l ..."Papa Francesco ha sempre ribadito che non può esserci confusione tra la famiglia voluta da Dio, che è l'unione tra un uomo e una donna aperta alla procreazione, ed ogni altro tipo di unione" e le par ...