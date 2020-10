Temptation Island: ecco cosa è accaduto a tutte le coppie un mese dopo il programma (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alessia Marcuzzi ha incontrato le coppie protagoniste dell’ultima edizione del programma. ecco che cosa è successo a distanza di un mese dai falò di confronto Temptation Island: l’epilogo di tutte le coppie protagoniste Martedì 20 ottobre si è concluso su Canale 5 Temptation Island condotto da Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha accompagnato nel viaggio dei sentimenti sette coppie non famose che hanno regalato al pubblico diversi colpi di scena. Nei primi due giorni, ad esempio, Sofia e Amedeo hanno lasciato il programma per la confessione di lui di un tradimento. Sofia l’ha perdonato e sono usciti insieme. Molto presto ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alessia Marcuzzi ha incontrato leprotagoniste dell’ultima edizione delcheè successo a distanza di undai falò di confronto: l’epilogo dileprotagoniste Martedì 20 ottobre si è concluso su Canale 5condotto da Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha accompagnato nel viaggio dei sentimenti settenon famose che hanno regalato al pubblico diversi colpi di scena. Nei primi due giorni, ad esempio, Sofia e Amedeo hanno lasciato ilper la confessione di lui di un tradimento. Sofia l’ha perdonato e sono usciti insieme. Molto presto ...

trash_italiano : Ma Temptation Island è arrivato alla 37485esima puntata? #GFVIP - leggoit : #AscoltiTv 20 ottobre 2020, Temptation Island chiude con i fuochi d'artificio. Serata boom per Tg2 Post - alessiadaniele8 : RT @aleterla: Ormai giudico la gente in base a come indossa la mascherina: -se copre naso e bocca, intelligenza media o superiore; -se sol… - DukeOfSuffolk : @stupidoenrico Anche io, ma l’ho scoperto ieri che non eravamo a mercoledì. Colpa di temptation island. - aleterla : Ormai giudico la gente in base a come indossa la mascherina: -se copre naso e bocca, intelligenza media o superior… -