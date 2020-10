Smart Working come diritto del lavoratore: novità in arrivo nel dl rilancio (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Smart Working come diritto del lavoratore: novità in arrivo nel dl rilancio In questi mesi di emergenza sanitaria e di forti limitazioni non solo agli spostamenti delle persone, ma anche e soprattutto alle attività lavorative più tradizionali, non sono pochi coloro che – in qualità di datori di lavoro o di dipendenti – hanno scoperto l’utilità e l’efficacia dello Smart Working. Non è la prima volta che parliamo di questa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, e questa volta vogliamo farlo con riferimento a quelli che saranno gli aventi diritto allo Smart-Working in futuro: chi potrà ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 21 ottobre 2020)del: novità innel dlIn questi mesi di emergenza sanitaria e di forti limitazioni non solo agli spostamenti delle persone, ma anche e soprattutto alle attività lavorative più tradizionali, non sono pochi coloro che – in qualità di datori di lavoro o di dipendenti – hanno scoperto l’utilità e l’efficacia dello. Non è la prima volta che parliamo di questa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, e questa volta vogliamo farlo con riferimento a quelli che saranno gli aventialloin futuro: chi potrà ...

borghi_claudio : @duelle_ Lo smart working diventerà molto presto smart pay - tuttosport : Cristiano #Ronaldo in smart working: “È come se fossi là” - Corriere : Smart working, le nuove regole: soglia al 50% nel pubblico, ma come funziona nel privato? - Shoken70588183 : RT @ilruttosovrano: Salvini che critica lo smart working, dicendo che per lui il lavoro in presenza è sempre meglio, sembra quei tifosi che… - LaStampa : Confindustria: “Ai dipendenti pubblici servono gli strumenti”. Sindacati in stato di agitazione: “Contrattazione ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Smart Working Niente smart working o congedo se la scuola chiude o fa lezione a distanza Il Sole 24 ORE La ‘terza via’ della Svezia potrebbe essere un fallimento.

L’inverno corre veloce in Svezia: e così, con l’aumento dei nuovi contagi, nel Paese della “terza via” della lotta al coronavirus, l’ottimismo che ancora a inizio settembre era predominante sta per es ...

SMART WORKING/ Bentivogli: ecco i vantaggi, se non è solo “lavoro da casa”

Il Governo spinge molto sullo smart working. Tuttavia questa modalità di lavoro mostra benefici solo con innovazioni e cambiamenti importanti ...

L’inverno corre veloce in Svezia: e così, con l’aumento dei nuovi contagi, nel Paese della “terza via” della lotta al coronavirus, l’ottimismo che ancora a inizio settembre era predominante sta per es ...Il Governo spinge molto sullo smart working. Tuttavia questa modalità di lavoro mostra benefici solo con innovazioni e cambiamenti importanti ...