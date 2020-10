Shade positivo: "Il Covid non attacca solo gli anziani: a fatica mi alzavo dal letto" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Il virus non attacca solo gli anziani. A fatica mi alzavo dal letto”. A parlare su Instagram è il Shade, risultato positivo al Covid-19. Rivolgendosi ai più giovani per suggerire di non sottovalutare il coronavirus, il cantante ha scritto: “Vi invito a mettere la mascherina e rispettare le norme igieniche”. “Sapete che sono stato parecchio male nei giorni scorsi, mi sono messo in isolamento preventivo e ho scoperto di essere positivo al Covid-19” ha raccontato Shade, aggiungendo: “Detesto rendere pubbliche le mie questioni private ma vi scrivo queste parole in parte per giustificare la mia assenza e non farvi preoccupare ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Il virus nongli. Amidal”. A parlare su Instagram è il, risultatoal-19. Rivolgendosi ai più giovani per suggerire di non sottovalutare il coronavirus, il cantante ha scritto: “Vi invito a mettere la mascherina e rispettare le norme igieniche”. “Sapete che sono stato parecchio male nei giorni scorsi, mi sono messo in isolamento preventivo e ho scoperto di essereal-19” ha raccontato, aggiungendo: “Detesto rendere pubbliche le mie questioni private ma vi scrivo queste parole in parte per giustificare la mia assenza e non farvi preoccupare ...

