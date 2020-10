Sea of Thieves e la splendida avventura di un ragazzo cieco guidato dalle indicazioni della sua ciurma di amici (Di mercoledì 21 ottobre 2020) "Sightless Kombat" è un consulente per l'accessibilità e streamer che, come si può intuire dal nome, è cieco. La scorsa notte, si è unito all'equipaggio di Rare nella loro diretta streaming settimanale dedicata a Sea of Thieves per sparare ad alcuni scheletri, parlare dell'accessibilità e mostrare come gioca usando i suggerimenti dei suoi compagni di squadra, incluso seguire i suoni delle melodie create con la ghironda per orientarsi.Proprio all'inizio della diretta lo si può notare mentre usa la tecnica musicale per farsi strada dalla taverna al timone di un galeone. E grazie alle indicazioni del suo equipaggio lo streamer riesce a manovrare senza problemi il timone del vascello. Se governare una nave sembra fin troppo facile, intorno al minuto 34 della ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 ottobre 2020) "Sightless Kombat" è un consulente per l'accessibilità e streamer che, come si può intuire dal nome, è. La scorsa notte, si è unito all'equipaggio di Rare nella loro diretta streaming settimanale dedicata a Sea ofper sparare ad alcuni scheletri, parlare dell'accessibilità e mostrare come gioca usando i suggerimenti dei suoi compagni di squadra, incluso seguire i suoni delle melodie create con la ghironda per orientarsi.Proprio all'iniziodiretta lo si può notare mentre usa la tecnica musicale per farsi strada dalla taverna al timone di un galeone. E grazie alledel suo equipaggio lo streamer riesce a manovrare senza problemi il timone del vascello. Se governare una nave sembra fin troppo facile, intorno al minuto 34...

