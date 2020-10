Se sentivate la mancanza di Beppe Fiorello, questo è l’articolo che fa per voi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo più di un anno di assenza dal piccolo schermo, Giuseppe Fiorello non solo torna ma raddoppia. Il «reuccio» della fiction Rai, granitica certezza acchiappa share, sta infatti per mettere a segno una interessante doppietta. Lunedì 2 novembre arriva Gli orologi del diavolo, mini serie in quattro puntate che racconta la difficile storia di un uomo comune che diventa un infiltrato in un’organizzazione criminale di narcotrafficanti. A gennaio, invece, sarà impegnato nella versione televisione di Penso che un sogno così, lo spettacolo teatrale in cui s’intrecciano la sua storia, quella del padre e quella di Mimmo Modugno, mentre resta in stand by – tra le polemiche, anche politiche – la messa in onda del film tv su Domenico Lucano. Gli orologi del diavolo, Beppe Fiorello si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo più di un anno di assenza dal piccolo schermo, Giuseppenon solo torna ma raddoppia. Il «reuccio» della fiction Rai, granitica certezza acchiappa share, sta infatti per mettere a segno una interessante doppietta. Lunedì 2 novembre arriva Gli orologi del diavolo, mini serie in quattro puntate che racconta la difficile storia di un uomo comune che diventa un infiltrato in un’organizzazione criminale di narcotrafficanti. A gennaio, invece, sarà impegnato nella versione televisione di Penso che un sogno così, lo spettacolo teatrale in cui s’intrecciano la sua storia, quella del padre e quella di Mimmo Modugno, mentre resta in stand by – tra le polemiche, anche politiche – la messa in onda del film tv su Domenico Lucano. Gli orologi del diavolo,si ...

