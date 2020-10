Prima un forte boato e poi la scossa di terremoto. Gente in strada (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La terra ha tremato poco dopo le 21. Una scossa registrata dal Centro Ricerche sismologiche e dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia a un kilometro Est-Sudest di Caino. Il terremoto, di magnitudo 2,7, è stato chiaramente avvertito a Nave, Caino, Mompiano, ma anche in città e in Franciacorta. Gente in strada e chiamate ai Vigili del Fuoco, ma non si segnalano danni. Alle 21.06 di mercoledì 21 ottobre, il Centro di Ricerche Sismologiche dell'OGS ha registrato un terremoto di magnitudo 2.7 in provincia di Brescia, con epicentro a Caino. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) riporta un ipocentro – la zona d'origine del sisma – a una profondità di 10 ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La terra ha tremato poco dopo le 21. Unaregistrata dal Centro Ricerche sismologiche e dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia a un kilometro Est-Sudest di Caino. Il, di magnitudo 2,7, è stato chiaramente avvertito a Nave, Caino, Mompiano, ma anche in città e in Franciacorta.ine chiamate ai Vigili del Fuoco, ma non si segnalano danni. Alle 21.06 di mercoledì 21 ottobre, il Centro di Ricerche Sismologiche dell'OGS ha registrato undi magnitudo 2.7 in provincia di Brescia, con epicentro a Caino. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) riporta un ipocentro – la zona d'origine del sisma – a una profondità di 10 ...

Pontifex_it : «Basta!» (Lc 22,38), dice Gesù quando i discepoli gli mostrano due spade, prima della Passione. “Basta!”: è una ris… - Tg3web : Scontri in piazza a Praga, dove negazionisti e fazioni estreme del tifo hanno unito le forze contro le nuove restri… - RoccoHunt : Siamo Disco D'Oro in Spagnaaa! ?????? @AnaMenaMusic Questa certificazione è frutto di anni di lavoro duro, delusioni… - aleloves_lou : RT @Dr4c0h: enock:'tommaso ma sai parlare il portoghese?' tommaso:'poco, l'ho dovuto imparare prima di un viaggio in Brasile. So dire 'si',… - LNera_ : RT @Dr4c0h: enock:'tommaso ma sai parlare il portoghese?' tommaso:'poco, l'ho dovuto imparare prima di un viaggio in Brasile. So dire 'si',… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima forte Prima Categoria, Molazzana, Torrelaghese e Forte dei Marmi corsari LuccaInDiretta Concorso straordinario al via tra contagi in forte risalita, coprifuoco e didattica a distanza in diverse Regioni

“Nella prima giornata – fa sapere il ministero dell’Istruzione ... “Le Asl – ha detto con preoccupazione l’assessore all’istruzione Lucia Fortini – hanno portato dati per niente incoraggianti sui ...

Lecce, Coda: "Reazione forte dopo il doppio svantaggio. Dedico il gol alla città"

“Ci prendiamo la reazione perché comunque è stata forte, soprattutto dopo il primo tempo nel quale abbiamo giocato e per tanto tempo abbiamo avuto il possesso palla. Purtroppo siamo stati puniti su ...

“Nella prima giornata – fa sapere il ministero dell’Istruzione ... “Le Asl – ha detto con preoccupazione l’assessore all’istruzione Lucia Fortini – hanno portato dati per niente incoraggianti sui ...“Ci prendiamo la reazione perché comunque è stata forte, soprattutto dopo il primo tempo nel quale abbiamo giocato e per tanto tempo abbiamo avuto il possesso palla. Purtroppo siamo stati puniti su ...