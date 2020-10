Papa Francesco ai fedeli: “Non posso avvicinarmi ma sono vicino con il cuore, spero capiate” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Dobbiamo cambiare il modo di portare avanti questa udienza per il motivo del coronavirus. Voi siete separati, con la mascherina, e io sono un po’ distante e non posso avvicinarmi. Mi spiace fare questo ma è per la vostra sicurezza: invece di andare vicino a voi, stringere le mani, salutare, ci salutiamo da lontano. Ma io sono vicino a voi con il cuore, spero che voi capiate perché faccio questo“: lo ha affermato oggi Papa Francesco, all’inizio dell’udienza generale nell’Aula Paolo VI spiegando ai fedeli presenti il motivo della sua distanza, per motivi di sicurezza sanitaria.L'articolo Papa Francesco ai ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Dobbiamo cambiare il modo di portare avanti questa udienza per il motivo del coronavirus. Voi siete separati, con la mascherina, e ioun po’ distante e non. Mi spiace fare questo ma è per la vostra sicurezza: invece di andarea voi, stringere le mani, salutare, ci salutiamo da lontano. Ma ioa voi con ilche voi capiate perché faccio questo“: lo ha affermato oggi, all’inizio dell’udienza generale nell’Aula Paolo VI spiegando aipresenti il motivo della sua distanza, per motivi di sicurezza sanitaria.L'articoloai ...

