Matteo Messina Denaro condannato all'ergastolo per la morte di Falcone e Borsellino (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Matteo Messina Denaro è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Caltanissetta per le stragi che uccisero i giudici Falcone e Borsellino nel 1992. Ovviamente si è trattato di una sentenza avvenuta in contumacia: il boss mafioso è latitante dall'estate del 1993, e da allora per decenni ha tenuto le redini di Cosa Nostra. Ad oggi non si conosce il ruolo effettivo del boss mafioso all'interno dell'organizzazione: alcuni inquirenti suppongono che sia rimasto il Capo assoluto dell'organizzazione, mentre altri ritengono più probabile che sia impegnato nel mantenimento della sua latitanza. Messina Denaro: precedenti condanne In passato Matteo ...

