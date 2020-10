Livorno, rivolta contro i controlli anti-covid: in 50 assaltano auto dei carabinieri con sassi e calci (Di mercoledì 21 ottobre 2020) carabinieri accerchiati e gazzelle dei Militari prese a calci. Succede a Livorno nel corso di un controllo anti-assembramento. Livorno, assalto ai carabinieri: sassaiola contro le gazzelle dei militari Agenti della Municipale e carabinieri ieri erano impegnate in un’attività di monitoraggio anti-covid quando, in piazza Attias, centro della città Toscana, si sono fermati per disperdere un … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 21 ottobre 2020)accerchiati e gazzelle dei Militari prese a. Succede anel corso di unllo-assembramento., assalto ai: sassaiolale gazzelle dei militari Agenti della Municipale eieri erano impegnate in un’attività di monitoraggioquando, in piazza Attias, centro della città Toscana, si sono fermati per disperdere un … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

