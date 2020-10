“Lei non sa la differenza tra test sierologico e antigenico”. E la Azzolina muta (Video) (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott – Non è la prima volta che Lucia Azzolina fa una figuraccia, e probabilmente non sarà neanche l’ultima. Ospite di Lilli Gruber nello studio di Otto e mezzo, il ministro della Scuola ha infatti mostrato una volta di più la sua goffaggine. «In questo momento servono i test rapidi nelle scuole», stava spiegando con fare professorale, «perché noi non possiamo mandare in quarantena i nostri studenti perché hanno un raffreddore o hanno un’influenza. Bene l’Emilia-Romagna, che in questo momento ha messo a disposizione i test – ho sentito oggi il presidente Bonaccini – affinché possano andare studenti e personale scolastico a farli». La lezione dell’immunologa Peccato solo che, a questo punto, intervenga ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott – Non è la prima volta che Luciafa una figuraccia, e probabilmente non sarà neanche l’ultima. Ospite di Lilli Gruber nello studio di Otto e mezzo, il ministro della Scuola ha infatti mostrato una volta di più la sua goffaggine. «In questo momento servono irapidi nelle scuole», stava spiegando con fare professorale, «perché noi non possiamo mandare in quarantena i nostri studenti perché hanno un raffreddore o hanno un’influenza. Bene l’Emilia-Romagna, che in questo momento ha messo a disposizione i– ho sentito oggi il presidente Bonaccini – affinché possano andare studenti e personale scolastico a farli». La lezione dell’immunologa Peccato solo che, a questo punto, intervenga ...

