Le Iene: app Immuni funziona davvero sul tracciamento contatti? (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Quanto funziona l'app Immuni sul tracciamento dei contatti positivi al Covid? Le Iene prova a dare una risposta interrogando il Ministero Quanto funziona l'app Immuni sul tracciamento dei contatti positivi al Covid? Per rispondere a questa domanda, Giulio Golia de Le Iene prova a contattare il Presidente del Consiglio, i ministeri e l'azienda che l'ha prodotta. Anomalie Pare che l'app abbia un disservizio: su di essa vi sono solo 999 casi registrati a fronte degli oltre 155mila attualmente positivi al Covid in Italia. Il Governo, da mesi, ha suggerito di scaricare l'applicazione facendo appello alla moralità di ciascuno ma lo stesso Giulio Golia, risultato positivo al ...

