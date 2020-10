Invecchiamento | ecco una causa davvero subdola che lo accelera!

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le donne desiderano apparire giovani, belle e affascinanti.perché la battaglia contro l’è una delle fonti di preoccupazione. Ma è l’amor proprio la vera molla scatenante che le spinge a mantenersi fresche e vitali il più a lungo possibile. Eppure esistono nemici subdoli ed insospettabili che ne minano la riuscita. Mai come ora l’uso di tablet, telefoni cellulari e computer hanno un impatto così devastante sulla nostra pelle. Sia chiaro, senza tecnologia non potremmo più vivere, specie in questo periodo particolare della nostra esistenza, dove una delle poche cose che ci fanno sentire uniti sono proprio i social e i cellulari. Ma, un uso smodato e incontrollato di smartphone e PC, porta ad una degenerazione precoce della pelle! Sapete qual è la...

Ultime Notizie dalla rete : Invecchiamento ecco

Radio Monte Carlo

I raggi del sole infatti, possono causare macchie della pelle, invecchiamento prematuro o ... Ma come fare per proteggere la nostra chioma? Ecco la crema solare naturale per proteggere i vostri ...Il cuoio capelluto secco è disturbo che si verifica più spesso di quanto si possa pensare, ma sai quali sono le cause? In questo articolo ne parleremo in maniera ...