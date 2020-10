In Liguria vietato stazionare per strada in più di una persona (Di mercoledì 21 ottobre 2020) GENOVA – Divieto totale di assembramento e di manifestazioni in tutta la Liguria. E’ quanto previsto nell’ordinanza che il governatore Giovanni Toti ha firmato ieri sera dopo il nuovo picco di contagi registrato in Liguria, con 907 positivi emersi in un giorno a fronte di 6.062 tamponi. Leggi su dire (Di mercoledì 21 ottobre 2020) GENOVA – Divieto totale di assembramento e di manifestazioni in tutta la Liguria. E’ quanto previsto nell’ordinanza che il governatore Giovanni Toti ha firmato ieri sera dopo il nuovo picco di contagi registrato in Liguria, con 907 positivi emersi in un giorno a fronte di 6.062 tamponi.

BlackSail : 'Si potrà uscire di casa, andare al ristorante, al bar, fare i vostri acquisti ma sarà vietato stazionare, assembra… - Samira1577 : @gustinicchi Eh sì, si cavano proprio: sarà per quello che in Liguria hanno vietato le manifestazioni di qualunque tipo. - Seredolcemente : Regione Liguria. Potete uscire di casa, recarvi al ristorante, al bar, ma è vietato stazionare, assembrarsi, fermar… - stesco74 : Ho capito bene? Da domani in Liguria sarà vietato fermarsi per parlare con qualcun altro? - MInghingolo : RT @riktroiani: ++ Il presidente della #Liguria #Toti firmerà un'ordinanza che da lunedì imporrà il divieto totale di #assembramento. 'Sarà… -