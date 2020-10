Il post partita di Empoli-SPAL

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo il fischio finale i due allenatori hanno tenuto le rispettive conferenze stampa neldi. La gara è terminata 2-1 in favore dei padroni di casa. Apre Salvatore Esposito, pareggia Bajrami e infine chiude Mancuso. Le parole di Dionisi Felicità è soddisfazione nelle parole di Dionisi neldi. Secondo il tecnico la squadra ha mostrato un buon calcio e non ha accusato nessun crollo dopo il vantaggio ospite. Siamo ancora all’inizio, non ci sono punti pesantissimi ma abbiamo vinto con merito. Nel primo tempo avevamo creato tanto ma siamo andati in svantaggio, sono orgoglioso per quanto fatto nella ripresa. Abbiamo giocato fino alla fine, cercando anche il terzo gol: ...