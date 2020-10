I contagi tornano a salire: altri 10.900 in un giorno. Speranza: 'restate casa' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Oltre 140mila tamponi effettuati. 89 i decessi, il numero più alto degli ultimi 5 mesi. Appello del ministro della Salute: 'Serve uno sforzo di tutti, evitare uscite e spostamenti non necessari' Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Oltre 140mila tamponi effettuati. 89 i decessi, il numero più alto degli ultimi 5 mesi. Appello del ministro della Salute: 'Serve uno sforzo di tutti, evitare uscite e spostamenti non necessari'

silviajuve71 : RT @IlMontanari: Il virus c'è, esiste e fa paura. Crescono i contagi, le Terapie intensive si stanno riempiendo e i decessi tornano a ess… - IlMontanari : Il virus c'è, esiste e fa paura. Crescono i contagi, le Terapie intensive si stanno riempiendo e i decessi tornan… - Masssimilianoo : Problemi in Svizzera per l'alto numero di contagi, tornano problemi per i 120 mila italiani frontalieri - LibertaSicilia : Covid-19. In Sicilia i contagiati tornano a crescere: 574. A Siracusa i nuovi contagi sono 35 - Libertà Sicilia… - newsrimini : I contagi tornano a calare nel Riminese. In Regione sono 507 -