“Ho deciso la data delle nozze”. Simona Ventura, l’annuncio è boom ma c’è la delusione dei fan (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Rivelazioni molto interessanti da parte della conduttrice televisiva Simona Ventura. Le sue affermazioni non fanno riferimento ad eventuali esperienze professionali, bensì sono una confessione a livello personale. La sua storia d’amore con Giovanni Terzi procede a gonfie vele ed è stato raggiunto ormai un equilibrio perfetto, che permette loro di fare progetti in grande. Infatti, durante la sua intervista a ‘Novella 2000', la donna ha annunciato una novità molto interessante.Ma oltre a rivelare un dettaglio succulento sul futuro della coppia, è stato il momento per Simona anche di chiarire alcune vicende che riguardano in generale il mondo dei vip. La giornalista del settimanale le ha chiesto infatti un parere sui social network e in particolare sulla presenza di numerosi hater, che si divertono ad insultare e criticare i personaggi ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Rivelazioni molto interessanti da parte della conduttrice televisiva. Le sue affermazioni non fanno riferimento ad eventuali esperienze professionali, bensì sono una confessione a livello personale. La sua storia d’amore con Giovanni Terzi procede a gonfie vele ed è stato raggiunto ormai un equilibrio perfetto, che permette loro di fare progetti in grande. Infatti, durante la sua intervista a ‘Novella 2000', la donna ha annunciato una novità molto interessante.Ma oltre a rivelare un dettaglio succulento sul futuro della coppia, è stato il momento peranche di chiarire alcune vicende che riguardano in generale il mondo dei vip. La giornalista del settimanale le ha chiesto infatti un parere sui social network e in particolare sulla presenza di numerosi hater, che si divertono ad insultare e criticare i personaggi ...

robertosaviano : Davvero non ci rimane che subire questa vita? No: ecco perché ho deciso di raccontare il grido di chi ha scelto di… - CdGherardesca : Quest'anno sono stato in Corea del Sud #PechinoExpress. ???? Abbiamo conosciuto una nazione votata al progresso ma co… - Azione_it : 'Ho deciso di candidarmi come sindaco di Roma perché è un dovere riportare tra le grandi capitali europee la città… - Antonioquantum2 : RT @amici_da: Oggi ho catturato codina mozza che ho deciso di chiamare EBONY..ora verrà sterilizzata e testata.!!?? #ipelosettidelmare https… - shieldmaiden92 : RT @3mezzanotte: ?? Ho bisogno del vostro aiuto, è da parecchi anni ormai che ho deciso di mettere un punto ad una parte della mia vita che… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho deciso Accoltellò la moglie, è libero. Lei deve vivere nascosta: «Ho paura» Corriere della Sera