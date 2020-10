Harry e Meghan Markle ai Time 100 Talks: “I social media scatenano l’odio globale” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Harry e Meghan, primo impegno del 2020 sfoglia la gallery Harry e Meghan Markle, 35 e 39 anni, proseguono la loro battaglia mondiale contro i social media. Nel corso della “special edition” dei Time100 Talks, condotti dalla coppia nella loro villa (n diretta streaming), i due sono arrivati a dire che i “social hanno scatenato una crisi di odio globale” e che hanno chiuso tutti i loro account “per auto-preservazione” per ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 21 ottobre 2020), primo impegno del 2020 sfoglia la gallery, 35 e 39 anni, proseguono la loro battaglia mondiale contro i. Nel corso della “special edition” dei100, condotti dalla coppia nella loro villa (n diretta streaming), i due sono arrivati a dire che i “hanno scatenato una crisi di odio globale” e che hanno chiuso tutti i loro account “per auto-preservazione” per ...

