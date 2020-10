Hamilton, da pilota a meccanico: fora in strada e cambia la ruota! (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA - Capita di forare in pista, figuriamoci su strade da comuni mortali. È quello che successo al campione del mondo di F1, Lewis Hamilton, protagonista di immagini insolite sui suoi social network. ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA - Capita dire in pista, figuriamoci su strade da comuni mortali. È quello che successo al campione del mondo di F1, Lewis, protagonista di immagini insolite sui suoi social network. ...

Claudia_200001 : - Questo per dire che quei team, quelle macchine, lo hanno saputo supportare e lo hanno aiutato a raggiungere tutti… - Youngstown_ms : @PieroLadisa Non sono d'accordo perché Red Bull al massimo ripromuove Gasly o un pilota giovane coerentemente con l… - hewhowasliving : @sebavettels Webber è un palo in culo ma è stato un pilota forte, Bottas è una persona del tutto amorfa, a volte le… - siwel44it : RT @FormulaPassion: #F1 | Secondo #Wolff chi critica #Hamilton dovrebbe chiedersi perché ci sia lui al volante della #Mercedes e non un alt… - baby_ldm : RT @FormulaPassion: #F1 | Secondo #Wolff chi critica #Hamilton dovrebbe chiedersi perché ci sia lui al volante della #Mercedes e non un alt… -