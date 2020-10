GP Portogallo 2020, Vettel: “Libere da sfruttare al massimo per trovare sintonia col circuito” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Sarà importante sfruttare al massimo le prove libere per entrare in sintonia con il circuito il prima possibile”. Lo ha detto Sebastian Vettel a pochi giorni dal via del Gran Premio di Portimao di Formula 1, la gara inedita sulla pista di Portimao: “Non ho mai gareggiato a Portimão per cui non ho nessun tipo di riferimento derivante dall’esperienza diretta, ma trovo sempre stimolante venire a correre su tracciati nuovi. Ho studiato la pista e ho notato che ci sono molti cambi di pendenza e diverse curve cieche non facili da interpretare”, spiega il pilota tedesco della Ferrari. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Sarà importantealle prove libere per entrare incon il circuito il prima possibile”. Lo ha detto Sebastiana pochi giorni dal via del Gran Premio di Portimao di Formula 1, la gara inedita sulla pista di Portimao: “Non ho mai gareggiato a Portimão per cui non ho nessun tipo di riferimento derivante dall’esperienza diretta, ma trovo sempre stimolante venire a correre su tracciati nuovi. Ho studiato la pista e ho notato che ci sono molti cambi di pendenza e diverse curve cieche non facili da interpretare”, spiega il pilota tedesco della Ferrari.

